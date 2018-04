Sparatoria nella sede di Youtube. La donna era ossessionata dalla causa ambientalista. Le foto

L’accaduto fa ritornare prepotentemente in auge nel dibattito statunitense il tema dell’estrema facilità con cui sia possibile avere accesso alle armi da fuoco. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato la notizia con un tweet, nel quale si è però limitato a ringraziare le forze dell’ordine per il loro pronto intervento, consapevole che ogni altra parola avrebbe rischiato di riportare in piazza come nei mesi scorsi migliaia di persone: ai giovani che chiedono al governo più sicurezza nelle scuole, infatti, adesso potrebbero aggiungersi anche gli adulti dato che simili stragi avvengono ormai anche sui luoghi di lavoro.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 aprile 2018