Pit Stop, ogni venerdì il nuovo format di StartupItalia! che mette alla prova le startup

Ho iniziato a fare startup nel 1999 e allora non sapevo neppure cosa fosse una startup, ho visto gli alti e i bassi di questo mondo, dallo scoppio della bolla, alla nascita di aziende straordinarie, anche in italia, ho investito in startup in cui i fondatori sono scappati e altri mi hanno ripagato di tutti i soldi che avevo perso e oltre.

Ma quando qualcuno mi dice ancora che devo firmare un NDA se voglio ascoltare la sua idea rivoluzionaria penso sempre che quando una startup inizia così di solito muore dopo poco, il mondo delle startup non è facile, il 90% chiuderà nei prossimi 18 mesi o rimarrà zombie per vari anni solo per l’ego smisurato del founder, ma la realtà è che fare startup e ridurre il rischio è possibile.

Perché fare impresa non è una scienza ma quando, come me, ne hai fatte 18 e 14 sono andate male qualcosa lo devi pur aver imparato, sulla tua pelle o sul tuo conto corrente.