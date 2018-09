Maker Faire Rome: la sesta edizione punta sull’economia circolare

Focus sull’economia circolare

Con 7 padiglioni a disposizione per circa 100mila mq di estensione, Maker Faire Rome si conferma la fiera dove prende forma la rivoluzione digitale e si anticipa il futuro. E uno di questi padiglioni sarà interamente dedicato all’economia circolare, in uno spazio mostrerà i percorsi virtuosi che sono stati sviluppati sia dalle aziende più innovative sia dalle startup, che dimostreranno come l’innovazione tecnologica sia- nel modo dell’economia circolare- sempre sinonimo di creatività.

Dalla trasformazione della canapa in bioplastica per stampare in 3D oggetti di uso comune, alla produzione di tessuti utilizzando lo scarto delle lavorazioni casearie o fibre tessili e lane riciclate, alla realizzazione di prodotti farmaceutici dagli insetti all’offerta di soluzioni al risanamento edilizio con colture microbiche o di una bioraffineria in scatola per usi domestici: saranno molti gli esempi di economia circolare in mostra alla Maker Faire Rome, insieme con talk e incontri di approfondimento.

“Il tema dell’economia circolare, insieme con quelli delle innovazioni robotiche e dell’intelligenza artificiale, sarà centrale in questa edizione della Maker Faire- spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma che organizza la manifestazione- “E’ il settore che rappresenta la novità e l’interesse maggiore per l’attualità e la portata potenziale delle invenzioni sulla radicale trasformazione sociale ed economica che sta cambiando rapidamente il nostro stile di vita. Sono tutti temi che suscitano non soltanto l’interesse scientifico, ma anche quello delle persone. Siamo noi, oggi, che dobbiamo costruire il domani abbinando le buone pratiche alla tecnologia e al digitale. Il futuro non è una minaccia, ma è ricco di opportunità e basta venire alla Maker Faire per vederlo: è un evento di portata internazionale che, ogni anno, aumenta il numero e la qualità dei progetti esposti. E’ destinata ad avere un grande ruolo in futuro perché è un’iniziativa aperta a tutti, dalle scuole alle università e alle imprese, comprese le più piccole, e al grande pubblico”.