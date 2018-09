Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala era presente a fianco dei rettori Ferruccio Resta (Politecnico) e Gianmario Verona (Bocconi) all’atto della firma di un accordo storico tra un ateneo pubblico e uno privato. «Si tratta di un accordo importante – ha sottolineato Resta – che non si misura nel ritorno che avranno i nostri atenei, ma nelle ricadute che porterà a livello sociale. L’alleanza presenta proposte concrete per la crescita dei nostri studenti e dei nostri futuri imprenditori, e lancia segnali positivi al mondo produttivo e alle istituzioni».

«Il senso dell’alleanza tra i nostri atenei – ha aggiunto il rettore Verona dell’Università Bocconi – è mettere in campo le migliori competenze per offrire alla generazione z, ovvero al futuro del nostro paese, la migliore formazione, in linea con le necessità di un mercato del lavoro in continua evoluzione, e le migliori possibilità per sviluppare le proprie idee imprenditoriali. Un’alleanza possibile perché sviluppatasi in una città, Milano, con il giusto contesto istituzionale e con una vocazione internazionale e di apertura.