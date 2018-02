H-Farm cresce ancora: 2000 mq per la nuova sede di Milano

Open day, quindi uffici aperti per farsi conoscere, ma anche un’occasione per incontrare i giovani che aspirano a lavorare nel settore: sono, infatti, una quarantina le posizioni aperte nelle cinque sedi tra sviluppo software, digital marketing, ruoli sales e nel content writing. I recruiters selezioneranno i migliori per inserirli a breve.

L’evento di presentazione

Durante la giornata sarà presentata anche l’offerta formativa, al centro del progetto di H-Farm. Si parte con il corso di laurea triennale in Digital Management, organizzato in collaborazione con l’università Ca’ Foscari di Venezia, al crocevia tra economia con quelle dell’innovazione. Per neolaureati e professionisti sono stati pensati, invece, i master di alto livello della Made School; gran finale con Big Rock, la prima scuola di computer graphic e visual effects in Italia.

Chiuderà l’evento, alle 18, un aperitivo di networking. Per accedere all’evento è necessario registrarsi a questo link.