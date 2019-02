Certamente 2019 | Quello che ho imparato sul mio cervello

Poi c’è il National Trust, la charity UK che preserva dimore storiche e il paesaggio delle Isole Britanniche. Qui, con l’appoggio delle stesse dottrine e il supporto di Walnut, è stata resa migliore l’esperienza di visita alle location gestite dal National Trust stesso: migliorando la cartellonistica, trovando un approccio più naturale alla comunicazione e alla trasmissione dei valori della charity ai suoi sostenitori, creando i presupposti per invitarli a partecipare alle sottoscrizioni per raccogliere fondi per le attività della charity stessa.

Le startup non stanno a guardare

Automatizzare, semplificare, rendere accessibile: ma soprattutto traslare i principi del neuromarketing dalla teoria alla realtà. Con questi presupposti sono nate molte startup che hanno costruito in questi anni diversi modelli di business relativi a diverse applicazioni tecnologiche di queste teorie: lo fanno alle conferenze o agli eventi pubblici, come Datakalab; lo fanno “on-demand” come SparkNeuro; lo fanno a scopo artistico come LightWave; oppure lo fanno “a domicilio”, non solo su PC ma pure su smartphone, come nel caso di Cool Tool.