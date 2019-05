Verso il boom degli smart speaker ma servono contenuti. Nasce SOLO.fm la nuova startup di Mauro Del Rio e Vito Lomele

La nuova avventura del fondatore di Buongiorno

Secondo Adobe già oggi il 71% dei possessori di smart speaker come Amazon Alexa e Google Home lo usano ogni giorno, il 44% più di una volta al giorno. Secondo me Adobe non conosce i miei figli: da quando quei due cilindretti sono arrivati li salutano prima di me la mattina, e prima di guardare fuori dalla finestra chiedono a loro che tempo fa e di mettere su la loro playlist preferita.

In Italia se avete avuto un sito nei primi anni 2000 non potete non aver conosciuto Buongiorno: fondata da Mauro del Rio e partita con una singola newlsetter è diventata presto una piattaforma per monetizzare il proprio traffico, per inviare le proprie newsletter, inserire degli spazi pubblicitarli e monetizzare qualcosa che all’epoca facevamo gratuitamente. Quella newsletter diventò ben presto qualcosa di più, una multinazionale tascabile da quasi 1 miliardo di fatturato presente in 35 paesi (Andrea Casalini, membro dell’advisory board il StartupItalia, ne era il CEO) e solo qualche anno fa ha fatto una exit milionaria con Docomo Digital e oggi lancia una nuova startup insieme a Vito Lomele (Fondatore di JobRapido).