Request a Woman Scientist: il database che raccoglie oltre 10mila scienziate

“Abbiamo cercato una donna che potesse intervenire come speaker in questo panel, ma non ne conoscevamo alcuna specializzata su questo specifico argomento”, rispondono così in genere alla domanda sul perché ci siano sempre poche donne, gli organizzatori degli eventi scientifici a cui viene posto il noto quesito.

Un pretesto? Forse. Ad ogni modo da oggi nessuno potrà più rispondere con questa scusa –passateci il termine del “’paleozoico” – grazie a una banca dati che ha raccolto circa 10 mila nomi di donne scienziate nelle diverse discipline pronte a portare il loro contributo in tutto il mondo. Nell’elenco anche 124 italiane.

Request a Woman Scientist

Un database di donne scienziate, creato circa un anno fa da un gruppo guidato da una borsista post dottorato della CU Boulder School of Medicine (Università del Colorado) è cresciuto fino ad elencare più di 10mila donne. La banca dati Request a Woman Scientist è stata creata principalmente per rispondere al timore che l’esperienza scientifica delle donne fosse eclissata dalla presenza spesso maschile alle riunioni e i meeting professionali.

“L’idea è venuta dalle ripetute esperienze di vedere nei convegni, la maggior parte dei panels al maschile: definiti manels, con la conseguente esclusione delle competenze scientifiche delle donne da eventi pubblici di confronto e di approfondimento”, scrive Elizabeth McCullagh, Ph.D., postdoctoral fellow presso il Dipartimento di Fisiologia e Biofisica all’Anschutz Medical Campus con altri coautori.

Secondo uno studio del 2017, pubblicato su Proceedings of National Academy of Sciences, che analizza i relatori di convegni in 50 università prestigiose, gli uomini sono stati invitati a tenere il doppio delle discussioni sulla loro ricerca rispetto alle donne, con il consueto pretesto che non se ne conosceva alcuna in quel settore.

Per combattere questa errata percezione: della scarsità di donne nel mondo scientifico, Kelly Ramirez (specializzata in ecologia microbica e ricercatrice all’Istituto Olandese per l’Ecologia) e Jane Zelikova (ecologa, biologa e regista cinematografica) hanno dato vita nel gennaio 2018 a 500 Women Scientists, una banca dati che consente a chiunque sia interessato di entrare in contatto con migliaia di scienziate/ricercatrici di tutto il mondo.

Il portale è stato chiamato “500 scienziate” perché questo era l’obiettivo numerico di raccolta a cui le due scienziate aspiravano quando lo hanno inaugurato, ma nel giro di pochi mesi: ne hanno rapidamente ottenute circa 20.000.

Nello specifico, l’organizzazione denominata Request a Woman Scientist ha l’obiettivo di aumentare l’alfabetizzazione scientifica al femminile attraverso l’impegno pubblico, promuovere la piena uguaglianza di genere nel mondo accademico-scientifico, combattere la presenza di stereotipi di genere nella scienza e responsabilizzare le donne a sfruttare appieno il proprio potenziale nella scienza (e non solo).

Oggi L’organizzazione conta più centomila aderenti, ha creato più di 300 sezioni in tutto il mondo, offre sostegno alle madri scienziate e strumenti e strategie per assicurarsi che le donne siano adeguatamente rappresentate in incontri, conferenze, dibattiti che riguardano il mondo scientifico.