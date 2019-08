“Siamo curiosi di valutare le proposte delle startup che aderiranno alla Call – aggiunge Sara Toticchi, Business Developer EU funding di The Adecco Group – perché siamo di fronte a grandi cambiamenti: la mobilità sostenibile e il trasporto multimodale diventeranno sempre più non solo un valore aggiunto ma un business. Lo sharing – spiega Sara – sarà la chiave di volta che sosterrà la Smart City. La renderà più vivibile e rappresenterà una opportunità di sviluppo economico. L’open innovation è una occasione imperdibile per fare sistema con le realtà più piccole, animate dai più giovani”.

L’esperienza di guida (autonoma) che ci aspetta

Ma come sarà la mobilità del futuro? La visione di Modis è a dir poco avveniristica: “Cambierà proprio il senso che diamo alla necessità di muoverci da un punto A a un punto B”, ipotizza Roberto. “Oggi ci si concentra sull’esperienza di guida, deve essere piacevole e confortevole. Domani i mezzi saranno a guida autonoma, perciò chi viene trasportato dovrà impiegare altrimenti il tempo speso sul veicolo, possibilmente in modo profittevole o comunque interessante. Pensiamo ad auto interconnesse con il resto della città: quando si passa davanti a un punto che ha rilevanza storica, su un ipotetico visore potrebbero apparire tutte le informazioni utili per saperne di più, ma anche riproduzioni 3D per tour virtuali senza alzarsi dal sedile”. Proprio in questo ambito, Modis sta sviluppando diversi progetti: ad esempio, è tra i partner tecnologici di TEINVEIN (Tecnologie Innovative per Veicoli Intelligenti), programma di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale finanziato da Regione Lombardia attraverso i fondi strutturali dell’Unione Europea, che prevede la realizzazione di una piattaforma di base per lo sviluppo di un veicolo intelligente completamente autonomo. Modis è advisor tecnologico specializzato per lo sviluppo di alcuni dei filoni principali come la guida autonoma e semiautonoma.