SPIN: ELITE insieme a Invitalia per incoraggiare l’innovazione al Sud

SPIN, «il paniere startup»

«Le 80 startup, selezionate da Invitalia tra tutte le candidate, rappresentano un paniere diversificato per numero di settori in cui portano soluzioni innovative, per i diversi punti di origine – universitari, industriali o professionali – da cui nascono, e per la diversa fase di sviluppo in cui si trovano, dal lancio di un nuovo business a società più strutturate. La diversità è un valore fondamentale per un ecosistema come SPIN esattamente come per ELITE», spiega Sassaroli, che abbiamo raggiunto per farci raccontare come è nato SPIN e come vuole differenziarsi rispetto agli altri programmi italiani di sostegno alle startup.