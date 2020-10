Coprifuoco "stile Parigi" anche in Lombardia. Bar chiusi alle 21 a Milano

Non solo coprifuoco, stretta anche per le squadre dilettantistiche che partecipano ai campionati di categoria: da quanto si apprende potranno continuare gli allenamenti, ma non avranno luogo le competizioni. Sospesi tutti gli allenamenti delle squadre giovanili, stop a tutte le attività extrascolastiche. Le palestre resteranno invece aperte. Come le scuole, anche se si attende un provvedimento gemello per far respirare il trasporto pubblico locale. La Lombardia per esempio intende chiedere al governo centrale il differimento dell’orario di ingresso per le lezioni per gli istituti di I e II grado e un maggior ricorso alla didattica a distanza per le superiori e le università.