Gli italiani si mettono in coda con Ufirst, l'app per gestire gli accessi in sicurezza - Startupitalia

Inserita nell’iniziativa “Solidarietà Digitale” promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digital), Ufirst ha iniziato in era pre-Covid specializzandosi nei servizi erogati a sportello, come le banche, la Pubblica Amministrazione e le Università. La sua presenza sulla scena digitale ha velocemente attratto l’attenzione del mondo retail e grande distribuzione. L’hanno scelta tra gli altri Ikea, Tim, Wind, Fastweb, Esselunga, McDonald’s, Eataly ma anche negozi e ristoranti.

Roche Italia sceglie Ufirst per la terza edizione degli Healthbuilders

Un importante riconoscimento del suo ruolo anche in tempi di emergenza diffusa arriva adesso anche dal sistema salute, che ha un crescente bisogno di migliorare la sostenibilità del sistema e la customer experience. Roche Italia ha infatti scelto Ufirst come miglior progetto innovativo tra 50 candidati nel programma di open innovation Healthbuilders, perché mira ad ottimizzare il tempo passato in fila o nelle sale d’attesa e a supportare gli operatori pubblici e privati nel garantire una migliore user experience, e perchè si è rivelata davvero preziosa nel momento del bisogno. I test di Ufirst sono già iniziati in nove strutture ospedaliere italiane, ma è un percorso lento e complesso che coinvolge anche operatori del settore pubblico.

“In questi mesi abbiamo trasformato la tecnologia per adattarla alle esigenze del pubblico e dei punti d’accesso, adeguandoci anche con concierge che controllano e dettano i tempi delle file di chi utilizza Ufirst e di chi si reca direttamente in loco.

Stiamo vivendo una forzata educazione digitale, in cui spesso le app e gli smartphone sono le uniche strade da percorrere per gestire accessi e servizi in sicurezza – commenta Matteo Lentini, Managing Director di Ufirst – e in questo senso probabilmente l’unico lato positivo della pandemia è quello di aver accelerato alcuni processi di digitalizzazione che altrimenti sarebbero stati molto più lenti. Osservando la nostra crescita, che ha riguardato anche i mesi estivi possiamo dire che il futuro aprirà sempre più opportunità per gli strumenti digitali, perché sempre più realtà saranno incentivati ad utilizzarli”

Come funziona

Il sistema eliminacode digitale di Ufirst funziona con software proprietario wireless in cloud ed è in continuo miglioramento, con particolare attenzione all’usabilità e ai feedback diretti, caratteristica che ne ha semplificato l’azione incentivandone l’utilizzo anche fra gli utenti meno digitalizzati. Si attiva in meno di un giorno e si adatta alla user journey richiesta. Può quindi funzionare per regolare le file esterne ad un esercizio commerciale o sportello o per prenotare il proprio turno con giorno e orario specifico, lavorando in parallelo con le piattaforme di prenotazione già esistenti e sincronizzando automaticamente i calendari. Oltre ad essere paperless e quindi ecologica, Ufirst minimizza i contatti perché non utilizza totem con touch screen.