Power2Innovate: le 6 migliori idee innovative della Call for Ideas del THINK TANK BASILICATA - Startupitalia

Per la categoria Industria High Tech sono state selezionate:

InSuLat: ha elaborato un piano di sviluppo energetico per la riqualificazione del patrimonio edilizio della Basilicata basato sulla commercializzazione online di un innovativo materiale isolante in fibra di latte e plastica, ottenuto dal riciclo di due materie prime di scarto: la caseina e la plastica

Purity: ha ideato una macchina multifunzione per fornire in pochi metri quadrati diversi servizi come la produzione e la distribuzione di idrogeno, acqua potabile, sistemi di ricarica per auto e biciclette elettro assististe, connettività Internet, prodotti multimediali e supporto alla disabilità

Per la categoria AgriFood sono state selezionate:

Latitudo40: è una piattaforma che utilizza in maniera integrata i dati provenienti dai satelliti di osservazione della terra e da stazioni meteo “virtuali” con dati provenienti dalle macchine agricole (integrando i principali produttori) offrendo agli agricoltori la possibilità di analizzare le condizioni del proprio campo

Xflies: ha realizzato un impianto pilota per l’allevamento di larve, insetti in grado di nutrirsi di scarti organici di diversa origine, per attivare processi di bioconversione e ottenere diversi prodotti (alimentazione di animali, farine integrali da utilizzare come mangime per l’acquacoltura, fertilizzanti, lipidi impiegabili in ambito cosmetico e per la produzione di biodiesel, applicazioni in ambito medico, farmaceutico, alimentare e agricolo)

Per la categoria Cultura e Turismo sono state selezionate:

FleetCheck: ha elaborato un progetto di Smart Mobility rivolto al settore turistico e a quello dei trasporti urbani per fornire strumenti di monitoraggio, gestione e comunicazione in tempo reale per tutti i soggetti coinvolti dal servizio di trasporto (autisti, passeggeri, istituti scolastici, gestori dei servizi e municipalità, ecc.) e digitalizzare i servizi di abbonamento e biglietteria, rendendo più agevole le attività di controllo e sicurezza

TBox Chain: ha progettato un dispositivo fisico che comunica con i dispositivi mobili per certificare, tramite tecnologia blockchain, le recensioni online attraverso due linee di verifica: prova di identità per certificare che il dispositivo mobile sia collegato ad una persona reale e prova di posizione per verificare che il dispositivo mobile sia stato in un luogo specifico

I progetti selezionati prenderanno parte ad un percorso di accelerazione imprenditoriale di 6 mesi con l’obiettivo del perfezionamento del modello di business progettato e sviluppato dell’Innovation & Technology Hub di The European House – Ambrosetti.

La premiazione

Le idee selezionate saranno presentate ufficialmente al Forum finale del Think Tank Basilicata 2020 (4 dicembre 2020, Matera) in occasione del quale parteciperanno ad una Pitch Competition in cui saranno votati live i 3 progetti migliori, che successivamente:

– riceveranno un supporto di mentoring da parte di un manager di Total E&P Italia;

– avranno accesso diretto alle gare lanciate da Total E&P Italia nei rispettivi settori di competenza in cui sono risultati vincitori;

– avranno a disposizione un ufficio presso una Sede di Total nell’area della Concessione Gorgoglione in Basilicata, con adeguate infrastrutture tecnologiche e di connessione.