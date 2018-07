Le Chandelier, a Fiumicino l’installazione tecnologica che rivoluziona la comunicazione

“Le principali caratteristiche di questo progetto – aggiunge Carlo Giacobbe, Direttore Commerciale Clear Channel – sono un innovativo utilizzo del Digitale nell’Out-of-Home e una comunicazione armoniosa e impattante. Il successo di questo progetto porta ADR a primeggiare tra gli aeroporti europei nell’ambito della comunicazione”. Una soluzione creativa anche per gli advertiser che mescola innovazione digitale, arte e tecnologia e capace di raggiungere uno specifico target: in un certo senso, e lo abbiamo visto proprio durante l’inaugurazione, la creatività mostrata sugli schermi de Le Chandelier fluisce sugli schermi degli smartphone dei passeggeri. Affascinati a loro volta da quella che è una vera e propria attrazione, che offre nuove forme espressive alla comunicazione Out-of-Home: proseguendo nel percorso avviato da Clear Channel che pone nuove sfide e offre nuovi strumenti alle aziende che scelgono i suoi schermi per entrare in contatto con i clienti, in cui l’unico limite della creatività è la creatività stessa.

La rinascita di Fiumicino, la collaborazione tra ADR e Clear Channel

Quello dell’area E è uno spazio omogeneo e moderno, come spiega Ugo de Carolis Amministratore Delegato di ADR. Clear Channel è invece la media company leader nel settore dell’Out-of-Home che dal 2014 insieme a ADR come detto sta portando avanti un piano di innovazione degli spazi pubblicitari dell’intero aeroporto di Fiumicino. E questo è solo l’ultimo step in ordine temporale pensato per cambiare la comunicazione aeroportuale e il profilo di un hub che nel 2018 è entrato nella classifica dei dieci migliori al mondo: un luogo dove l’advertising non è invasivo, ma una presenza positiva nel corso della permanenza nello scalo. E che, grazie all’introduzione dei nuovi schermi digitali, può sfruttare appieno tutte le tecnologie sviluppate da Clear Channel per offrire una comunicazione data-driven, interattiva e personalizzata.