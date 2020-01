Wekiwi ha deciso di raccogliere più di un milione di bottiglie di plastica - Startupitalia

Ecco perché ora Wekiwi ha siglato un accordo con la società Plasticbank, società canadese che si occupa di raccogliere la plastica dispersa nell’ambiente trasformandola in una moneta di scambio utile a creare valore per i territori, grazie a 4.300 collaboratori locali in Brasile, Haiti, Indonesia e Filippine. L’obiettivo è quello di avviare un’attività di raccolta della plastica soprattutto in paesi in via di sviluppo.

Vantaggi per ambiente ed economia

Il progetto prevede incentivi economici a favore delle comunità del luogo per l’attività svolta a tutela dell’ambiente. Ad esempio è previsto un pagamento per la pulizia del territorio, al fine di evitare che la plastica vada a finire nei mari o nei fiumi. In questo modo si ottiene un duplice risultato, garantendo un impatto positivo sia sul territorio che sull’economia locale. “Con questo intervento agiremo alla radice del problema – spiega ancora il CEO di Wekiwi – nei luoghi in cui la plastica è gestita nella maniera peggiore. Siamo certi che la nostra iniziativa avrà un impatto positivo sul territorio”. Conclusa l’attività di raccolta, sarà poi PlasticBank a certificare il raggiungimento dell’obiettivo finale: quello di 25 tonnellate di plastica raccolte.