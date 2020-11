Nuove restrizioni in Veneto, Emilia Romagna e Friuli: cosa cambia da oggi

Sulla Campania si decide oggi

È atteso a ore il giudizio del governo sull’altra Regione in odore di retrocessione, la Campania. “Vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale colore per la Campania e per altre regioni”. Così il ministro Francesco Boccia ieri a L’Aria che Tira su La7. “Le misure arriveranno tra sabato e domenica, ma si daranno sempre 24 ore di tempo dopo l’ordinanza del ministro della Salute per l’organizzazione territoriale”, ha aggiunto. “Non ci sarà Dpcm”, ha poi risposto Boccia a una domanda precisa. “Si sta diffondendo la notizia che l’Esercito verrà a montare un ospedale da campo nella nostra regione. Nessun ospedale da campo verrà in Campania. L’unica nostra richiesta è da tempo l’invio di medici, e da questo punto di vista le risposte non sono arrivate. Il resto è sciacallaggio”. Lo ha detto in un post sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Un post che inizia con la frase: “Continua lo sciacallaggio contro la Campania. Prosegue una intollerabile campagna contro la sanità della Campania”.

Gimbe: ecco le Regioni col maggior numero di infetti

Sono Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Piemonte le tre regioni con un maggior tasso di casi di persone attualmente positive al Covid-19 rispetto alla numerosità della popolazione residente. Un valore che rappresenta la ‘concentrazione’ del virus in proporzione alla popolazione. In particolare, si registrano 1.829 positivi ogni 100.000 abitanti in Valle d’Aosta, 1.631 a Bolzano e 1.351 Piemonte. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 4 al 10 novembre. A superare il livello medio italiano di 978 infetti ogni 100.000 abitanti sono 5 regioni: Lombardia con 1.347, Campania con 1.279, Toscana con 1.242, Umbria con 1.150 e Veneto con 1.024. Sotto la soglia media nazionale si trovano invece: Lazio (946), Emilia Romagna (937), Liguria (860), Abruzzo (795), Marche (714), Friuli Venezia Giulia (645), Molise (554), Sardegna (546), Basilicata (531), Provincia Autonoma di Trento (519), Puglia (469), Sicilia (457) e Calabria (300).