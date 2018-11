Eventi digitali da non perdere dal 5 all’11 novembre

Dalle 19:00 a Milano presso Copernico Centrale in via Copernico 38, sessione autunnale delle Pitching Battles: “ When Women Lead “. La serata prevede 3 momenti informativi con Marika Mazzi Boém, Leader e Founder di Lean In EU Women Business Angels Community sul tema “capital raising”; Silvia Tassarotti, Executive coaching and Leadership development Manger, TCP, sul tema della “leadership femminile”; Marina Mele, Presidente EWMD Milano, sul tema della leadership nei diversi contesti professionali. A seguire, l’evento entra nel vivo con laPitching Battleuna emozionante competizione fra le 8 startup a leadership femminile selezionate per questa sessione autunnale, che presenteranno la loro idea di business ad una giuria di esperti e investitori. A fine serata, verrà annunciata la vincitrice assoluta che potrà accedere alla finale internazionale prevista l’11 Dicembre a Modena: tutte le startup vincitrici di delle sessioni invernali, primaverili ed estive da Estonia, Danimarca, Spagna, Grecia e Italia competeranno, infatti, per il titolo di “Best Female Founder” e “Best Female Startup”.