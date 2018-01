L’ecosistema delle startup a confronto a Roma

Il 5 febbraio a Roma si terrà un evento dedicato alle startup italiane. Una tavola rotonda con 30 stakeholder che si troveranno per discutere di strategie e fare il punto su tutte le cose fatte e quelle ancora da fare. L’iniziativa, promossa da Agi e Riccardo Luna, arriva a 5 anni dalla costituzione della task force del MISE che diede il via alla costruzione dell’ecosistema delle startup.

L’evento si terrà al Tempio di Adriano a Roma proprio nel giorno in cui parte formalmente la campagna elettorale per le elezioni politiche. Sarà anche l’occasione per chiedere di mettere l’innovazione e il futuro al centro dei programmi dei partiti.

A introdurre la giornata sarà il professor Alberto Onetti che presenterà l’ultimo rapporto Startup Europe Partnership Monitor che fotografa la situazione italiana rispetto agli altri paesi europei.

L’evento si articolerà poi in due ore di discussioni e di proposte.

I partecipanti

Molte le personalità invitate all’evento: Antonio Falcone (Principia), Salvo Mizzi (Principia), Riccardo Donadon (H-Farm), Paolo Barberis (Nana Bianca), Marco Trombetti (PiCampus), Marco Cantamessa, (I3P) Luigi Capello, Roberto Magnifico (Luiss Enlabs), Gianluca Dettori (Primo Miglio), Fausto Boni (360 capital partners), Claudio Giuliano (Innogest), Massimiliano Magrini (United Ventures), Mario Mariani (The Net Value), Renato Soru (Tiscali Open Campus), Franco Petrucci (Decisyon), Mauro Del Rio (Docomo Digital), Davide Dattoli (TAG), Marco Gay (Digital Magics), Andrea Ciampalini (Lazio Innova), Diana Saraceni (Panakes), Marco Bicocchi Pichi (Italia Startup), Raffaele Mauro (Endeavor), Stefano Firpo (MISE), Stefano Scalera (MEF). Invitato anche il ministro Calenda, sarà presente anche il vincitore di StartupItalia! Open Summit Giovanni De Lisi.