Un viaggio su Marte con la Virtual Reality. L’abbiamo provato per voi

La missione su Marte

‘The Martian Virtual Reality Experience’ – questo il nome dell’esperienza virtuale al Museo – è emozionante. Appena si indossa il visore, ci si ritrova catapultati sul suolo di Marte nei panni dell’astronauta Mark Watney, protagonista del film Sopravvissuto – The Martian, diretto e prodotto da Ridley Scott. Solo guardandosi attorno ci si ritrova totalmente immersi sul Pianeta Rosso, fino quasi a poterlo toccare con mano. Una volta terminata l’introduzione, iniziano le missioni per cercare di sopravvivere. Si parte con la separazione delle patate, che si possono afferrare – come tutti gli altri oggetti – premendo un pulsante su appositi joystick luminosi; l’arrivo di una tempesta costringe il protagonista a cercare vie di fuga. Ecco allora che parte l’avventura vera e propria: il visitatore potrà dissotterrare un reattore al plutonio, sollevare pannelli solari con una gru, guidare finalmente il rover fino ad arrivare a sperimentare il volo in una navicella spaziale per poi abbracciare l’astronauta che gli viene incontro. Un’esperienza unica, che permette al visitatore di abbandonare virtualmente il luogo in cui si trova nella realtà per immergersi in una vera e propria realtà parallela, in uno scenario ancora oggi non possibile.

L’inganno del cervello

Dal punto di vista tecnologico, sono tanti gli elementi che ‘ingannano’ il cervello per fargli credere di essere in un luogo in cui nella realtà non è. “La prima tecnica è la stereoscopia, che permette di trasmettere l’illusione della tridimensionalità – spiega Luca Roncella – Il mondo virtuale è osservato da due telecamere che lo riprendono da due punti di vista. I due display inseriti nel visore mostrano il punto di vista di ogni telecamera; in questo modo, un occhio vede un punto di vista e l’altro vede l’altra prospettiva della medesima scena. Il cervello mischia le immagini, dando l’effetto di tridimensionalità. Oltre al visore che isola gli utenti dal mondo esterno, ci sono anche i sensori – sia sul visore sia sui joystick – che sono in grado di percepire il movimento di testa e braccia nello spazio, riproducendolo così nell’ambiente virtuale. Il risultato è il fenomeno noto come ‘senso di presenza’: il cervello percepisce di essere in una realtà in cui non è”.