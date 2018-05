Eventi digitali da non perdere dal 14 al 20 maggio 2018

È l’Università della Calabria l’Ateneo che ospiterà l’edizione 2018 del Premio Italian Master Startup Award (IMSA) , l’unico evento su base nazionale che premia i risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani imprese hi-tech nei primi anni dalla costituzione.Il Premio viene organizzato con cadenza annuale dall’Associazione PNICube in collaborazione con uno dei soci, il quale ospita la cerimonia di premiazione. Quest’anno è stata scelta l’Unical e ad organizzare l’evento, che si terrà il prossimo 14 maggio, è il Liaison Office.Questi i nove finalisti di IMSA 2018: INGENIArs, Novatek, 3DNextech, Tuenda, WeCare srl, T4 Innovation e le tre spin-off dell’Università della Calabria GipsTech, Tech4sea e NanoSilical Devices. I giurati che decreteranno il vincitore sono: Eugenia Di Somma, Grow It Up; Gregory Vincent, Ambasciata di Francia; Livia Amidani Aliberti, Dep. Of Int. Trade (UK); Paolo Anselmo, IBAN; Antonio Mazzei, FinCalabra; Giusy Stanziola, UniCredit.

Dalle 14:30 presso inCOWORK Milano Friuli in Via Friuli 7 a Milano, vi segnalo il workshop “Realizzare Presentazioni efficaci“. Il workshop è dedicato a chi deve realizzare presentazioni per lavoro o per studio e vuole renderle davvero uniche e personali.

Dalle 17.30 presso il Teatro alla Scala di Milano si terrà lo spettacolo “Soirèe Diventerò”. L’occasione per presentare i risultati complessivi del progetto Diventerò di Fondazione Bracco e per festeggiare insieme con un brindisi e il concerto dei giovani musicisti e cantanti dell’Accademia Teatro alla Scala.

Dalle 18.00 presso WOOD BAR in via Tiziano 19 a Milano, evento Business Speed Date , un’iniziativa che offre a imprenditori e liberi professionisti la possibilità di incontrarsi, di presentare la propria attività e di attivare nuovi rapporti di affari, nell’occasione informale di un aperitivo. Durante un evento BSD i partecipanti hanno l’occasione di parlare “one to one” con ciascuno dei presenti. Ogni “match” dura 10 minuti, 5 minuti a testa, durante i quali i due interlocutori raccontando a vicenda la propria attività, creano i presupposti per una eventuale collaborazione futura. Al termine dei 10 minuti una campanella segnala il “cambio delle coppie” e quindi, un nuovo “match”.

Dalle 18:00 presso Polifactory | Politecnico di Milano al Campus Bovisa – Edificio B3 via Candiani 72 a Milano in occasione della European Maker Week 2018 – la settimana europea dedicata alla cultura maker, al supporto dell’innovazione e alla diffusione dell’artigianato digitale –, Sanofi Genzyme (specialty care di Sanofi) e Polifactory (makerspace e fablab del Politecnico di Milano) presentano MakeToCare | Open Talk, un incontro aperto al pubblico di dialogo e confronto con maker, FabLab, pazienti e associazioni pazienti sui temi dell’healthcare contemporaneo, dell’open-innovation e della manifattura digitale in ambito di salute.

Dalle 18.30 presso Open More Than Books in Viale Monte Nero 6 a Milano appuntamento con il “Mini Corso di Video Public Speaking” con libro in omaggio. Questo mini corso è dedicato a chi ha l’ambizione di acquisire un metodo per preparare i propri brevi speech per i video e se vuoi iniziare da subito ad allenarsi ricevendo feedback costruttivi.