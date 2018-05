Dalle 18:30 a Milano presso Copernico Isola for S32 in Via Filippo Sassetti 32, vi segnalo XChange on Tour – Palco aperto alla Community , un evento pensato per far incontrare la nostra community, un appuntamento informale per raccontare la propria storia e scoprire quella del vicino di ufficio e di scrivania. Il format è semplice: sei membri della community presenteranno il proprio business con un pitch di tre minuti,seguito da tre minuti di domande e risposte. In chiusura, un aperitivo di networking, durante il quale approfondire la conoscenza dei partecipanti. In serata si presenteranno TSW