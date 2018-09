100 startup da 16 regioni d’Italia per la nuova edizione di DigithON

Dall’1 maggio al 15 giugno, è stata online la call per raccogliere le candidature all’edizione 2018 (la terza) di DigithON, la maratona dedicata alle startup e alle idee d’impresa nel settore digitale che si terrà dal 6 al 9 settembre a Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani). Delle oltre 200 iscritte, ne sono state selezionate 100 che si contenderanno il premio di 10 mila euro, offerto da Confindustria Bari-Bat.

DigithON 2018 Vuoi vincere 10000€ da investire nella tua startup? Iscriviti ora all'edizione 2018 di DigithON! Scopri tutti i dettagli e iscriviti attraverso il nostro sito https://www.digithon.it/ Hai tempo fino al 15/06 per candidare la tua startup! Cosa stai aspettando? Geplaatst door Digithon op Dinsdag 1 mei 2018

La partnership con AuLab, vincitore della prima edizione di DigithON, con il progetto “A scuola di startup”, apre anche quest’anno la competition ai ragazzi delle scuole secondarie che hanno aderito all’iniziativa. Il format, per tutti i team partecipanti, prevede la presentazione del proprio progetto imprenditoriale (pitch) in 5 minuti, a cui seguirà una sessione di Domande&Risposte con i membri della giuria, formata da imprenditori e investitori. Gli oltre 300 partecipanti a DigithON, che compongono i 100 team in gara, provengono da tutta Italia, in particolare da 16 regioni: Puglia (34), Basilicata (2), Sardegna (6), Sicilia (2), Umbria (2), Marche (3), Abruzzo (4), Campania (10), Lazio (16), Piemonte (3), Lombardia (8), Trentino Alto Adige (2), Emilia-Romagna (3), Friuli Venezia Giulia (1), Veneto (3), Toscana (1). Tra i partner di questa edizione, Poste italiane, Mediaset, Sisal, Enel, Facebook, Google, Cisco e fondi di investimento come Invitalia, Intesa Sanpaolo, Unicredit.

Il digitale, al centro di DigithON, sarà declinato in diversi ambiti tematici, sia attraverso i prodotti e servizi presentati dalle startup in gara, sia attraverso gli interventi di esperti del settore e rappresentanti istituzionali che affiancheranno la competizione. Digitale, quindi, e Realtà Aumentata, Internet of Things, Turismo, Robotica, Industria 4.0, Salute e Benessere, Media ed Entertainment, Education, Food, Big Data, E-commerce e Logistica, Blockchain, Fintech e molto altro.