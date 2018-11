Due italiani nella lista degli innovatori under 35 del Mit

Francesca Santoro e il cerotto solare in 3D (usa e getta)

Nata a Napoli 32 anni fa e laureata all’università Federico II in ingegneria biomedica, Francesca Santoro, dopo aver lavorato per 3 anni presso la Stanford University, è tornata in Italia a luglio 2017 per lavorare all’IIt, dove coordina un gruppo internazionale che porta avanti ricerche in ambito della bio-elettronica. Da questi studi è nata l’idea del cerotto solare in 3D.

Il progetto si concentra sulla fabbricazione di un cerotto 3D (una cella solare, flessibile e monouso, a basso costo), per stimolare la riparazione di brani di pelle danneggiata, con una rilevante accelerazione del processo di guarigione della ferita (due volte più veloce della riparazione fisiologica).

Questo cerotto converte la luce in “impulsi” elettrici che possono accelerare la proliferazione cellulare della pelle e quindi accelerarne la riparazione. Si tratta di un approccio unico che supera la limitata disponibilità di sostituti della pelle attuali e può avere una commercializzazione diretta dopo la convalida clinica.

“E’ un progetto di ricerca di base – ha osservato Santoro – nato per dimostrare se è possibile usare la conversione dei raggi solari in energia per accelerare la guarigione, soprattutto delle ustioni”.

“Ho realizzato un sogno. Ricevere questo premio è il sogno di ogni ricercatore: sono emozionatissima ed essere la prima italiana a riceverlo mi fa sentire ancora più fiera” ha detto Francesca Santoro. Il riconoscimento dimostra, inoltre, che “in Italia si può fare buona ricerca ed è una occasione per dare un po’ di risalto alle persone che tornano e non parlare solo di cervelli in fuga“. Quest’ultimo, ha aggiunto, è forse l’aspetto che mi rende più felice”. Per la ricercatrice “pensare che il mio progetto sia stato considerato da una giuria di fama internazionale meritevole per i futuri risvolti positivi nell’ambito medicale è una grande soddisfazione e rappresenta ulteriore motivazione a proseguire con grinta in questa direzione”.