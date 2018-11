Pni, tutti i vincitori: trionfa Moi, sbanca Relief

Ancora, i premi speciali Eit Health e “Innovazione Health Care” Aiic sono andati a Maga Orthodontics (Startcup Sardegna), il secondo anche a Relief e Mag Shell (Startcup Lombardia).

Il Bright Future Ideas Award assegnato dal Dept for International Trade del Consolato generale britannico di Milano e da BacktoWork24, è stato vinto da CaSRevolution (Startcup Lombardia) e Phononic Vibe (StartCup Trentino). Infine il premio Speciale G-Factor, il nuovo incubatore-acceleratore promosso da Fondazione Golinelli, è stato assegnato a NoToVir (StartCup Piemonte, Valle d’Aosta), Relief, che fa il pieno, e Bionit Labs (StartCup Puglia). Consiste nell’accesso ad incontri one to one con esponenti del mondo scientifico, industriale e venture capital per la fase finale della selezione per 10 team del settore life sciences che riceveranno complessivamente 1 milione di euro e parteciperanno al programma di accelerazione G-Force.