Crescono le startup femminili in Italia. La nostra fotografia

“Dalla ricerca emerge un dato preoccupante: la presenza femminile si concentra nelle startup di piccole dimensioni. Quando si tratta di scalare il business creando vere e proprie imprese, le donne praticamente spariscono. In aggiunta le startup al femminile si concentrano nei servizi di istruzione e sanità, oltre che comunicazione, settori tradizionalmente con più donne e le e legati alla cura. Questi due elementi raccontano quanto le donne fatichino ancora a trovare un proprio spazio nel business, come se non si sentissero legittimate a “pensare in grande”, a “fare soldi” e scelgono ancora settori e attività che la tradizione vuole ‘femminili’. C’è un importante lavoro da fare, sia a livello culturale per liberare le ragazze dagli stereotipi di genere e metterle nelle condizioni di liberare tutto il proprio potenziale, sia nel mondo delle imprese per valorizzare e rafforzare le hard e soft skills delle giovani professioniste”

Questo il commento sulla ricerca di Barbara Falcomer, Direttore Generale di Valore D.

Se i dati raccolti che presentiamo subito sotto sulle prime non sono incoraggianti, questo non vuole dire che manchino i segnali positivi, anche se spesso risultano ancora a livello embrionale. Per esempio, ci rincuora che la situazione migliori soprattutto tra i giovani, che vedono una maggior inclusione dell’altra metà del cielo che si riscontra anche al Sud dove, stando ai numeri, sempre più donne rispondono alle difficoltà di trovare un lavoro in modo coraggioso, ovvero scegliendo di diventare imprenditrici di se stesse e supportando in prima persona i rischi dell’impresa formato startup.