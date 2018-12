Wwworkers Camp 2018, premiata l’impresa sociale Progetto Quid

Ha ottenuto l’accesso al programma Google per il non profit che le ha permesso di raccontare alla rete la sua missione: creare un marchio di moda che nasce da tessuti di qualità del miglior Made in Italy recuperati localmente per mano di donne con un passato di fragilità.

A cinque anni dalla sua fondazione, l’impresa sociale Progetto Quid è stata premiata come Best Wwworkers 2018.

La quarta edizione del Wwworkers Camp

L’evento si è svolto venerdì 14 dicembre presso la Sala della Lupa alla Camera Deputati, un luogo di notevole rilevanza storica: qui si riunirono i parlamentari antifascisti dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti e vennero annunciati i risultati del referendum del 2 giugno 1946. Il Wwworkers Camp, promosso dalla job community Wwworkers.it, in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Innovazione, con il sostegno di Google, eBay, Edison, Mytaxi e la media partnership di Rainews24, è stata l’occasione per fare il punto sulle nuove tendenze del mondo del lavoro e per confrontarsi con la classe politica sugli strumenti necessari per incentivare l’economia digitale e il lavoro. Un focus sul (RE)made in Italy, ovvero sul made in Italy che nasce dalla tradizione ma sa migliorarsi con le nuove tecnologie.