Italia 2019: innovatori e imprenditori a confronto con Luigi Di Maio

Questo Paese sembra da sempre incentrato sul difendere privilegi acquisiti e molto poco interessato a creare nuovo valore. Cosa è cambiato in questi primi sei mesi di governo?

“In una parola? Tutto. Abbiamo di fatto ribaltato le priorità e rimesso al centro i cittadini e la piccola e media impresa. Con la manovra del popolo ritorniamo a fare investimenti ad alto moltiplicatore, a ridare centralità e dignità al concetto di lavoro – che sta evolvendo come voi sapete di anno in anno -, puntiamo anche sul turnover generazionale per immettere forza lavoro giovane che sappia far cambiare passo all’Italia in tutti i settori, compresa la pubblica amministrazione. Con il decreto semplificazioni facciamo il primo step sulle sburocratizzazioni, il tavolo PMI permanente serve ad accogliere le istanze fondamentali del mondo delle imprese che già vedranno la luce in manovra, mi riferisco al taglio del costo del lavoro. L’azione di Governo abbraccia vari settori, da chi è rimasto indietro fino ad arrivare ai motori produttivi dell’Italia, il tutto con un approccio post ideologico e di unità nazionale, senza folli divisioni e senza alimentare guerre anacronistiche. Quando sono arrivati i computer, anche a casa mia, i miei genitori dicevano di usarlo un’ora al massimo e poi fare altro. Oggi fa ridere ma dà il senso di quanto, allora come oggi, la tecnologia faccia paura. Grazie a questo governo è arrivato il momento in cui quei processi possono e devono essere governati in modo che non spaventino ma, anzi, diventino una nuova opportunità di crescita”.

La possibilità di fare startup in Italia è nata a fine 2012, dopo 5 anni si iniziano a vedere i primi risultati con gli investimenti che già in questo 2018 sono quadruplicati rispetto all’anno precedente e anche se l’anno non è ancora chiuso proiettano l’Italia tra i primi 10 paesi in Europa per investimenti.

Quali potrebbero essere una o due azioni forti e concrete per sostenere l’ecosistema e per mantenere questo trend positivo?

“L’Italia, nonostante alcuni risultati positivi, è indietro anni luce su questa materia. Abbiamo perso troppo tempo e la conseguenza è stata che in molti settori, piuttosto che cavalcare le innovazioni tecnologiche e i nuovi entusiasmi, siamo stati costretti a subire. O meglio, a rincorrere. Dal primo gennaio 2019 prenderà forma un nuovo veicolo per il Venture Capital da un miliardo di Euro: sarà una cabina di regia, che nasce per decisione dello Stato, in modo da assicurare una governance che consenta una pianificazione strategica. Lo faremo unendo risorse disperse e agendo da potente moltiplicatore degli investimenti nel Paese. Oggi è infatti fondamentale difendere gli interessi nazionali contrastando la costante cessione di talenti e la svendita delle migliori startup e scale-up italiane”.