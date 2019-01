Abbiamo raccolto le sette che consideriamo più promettenti, da tenere d’occhio nel corso del 2019. La maggior parte opera nel settore della finanza, lavorando a stretto contatto con le istituzioni locali per regolarizzare il settore. Quasi tutte sono state fondate da persone con anni di esperienza nei paesi asiatici e nessuna vede al vertice una donna. A tornare in Italia, al momento, non ci pensa nessuno. Il dinamismo del mercato e le tantissime opportunità di crescita tengono gli imprenditori occidentali ben ancorati alla città del Leone.

StashAway, fondata da Michele Ferrario

“Nessuno mi stava aiutando a gestire i miei risparmi, così ho creato StashAway ”. Michele Ferrario, 38 anni di Como, ha fondato nel 2016 il primo roboadvisor di Singapore per aiutare i risparmiatori ad investire in modo facile il proprio denaro. “Nell’aprile 2016 stavo sfogliando il report trimestrale del maggiore shareholder di Zalora, per cui al tempo lavoravo come CEO, e ho visto che avevano investito in una società che faceva esattamente quello che mi serviva. Ho cercato su Google ‘roboadvisor’ e ho visto che qui non c’era ancora niente del genere”.

In poco tempo, Michele ha trovato altri co-founder con cui partire: Nino Ulsamer e Freddy Lim. In due anni e mezzo, hanno raccolto un totale di 8 milioni di dollari in tre round e ora sono presenti a Singapore e in Malesia. “Le opportunità capitano quando meno te lo aspetti. L’investitore principale del secondo round l’ho trovato perché me l’ha presentato un ragazzo che avevo incontrato a Roma ad un forum di Ernst & Young dove partecipano le startup di un programma di accelerazione che noi avevamo vinto. Non ci volevo neanche andare, mi sembrava una perdita di tempo… e invece!”. Il team attuale conta 37 persone e crescerà a breve, soprattutto nel mercato malese, dove hanno recentemente lanciato. “Non mi piace tanto la parola fintech, siamo un servizio finanziario a tutti gli effetti. E poi, tutti i servizi finanziari dovranno per forza diventare tecnologici, no?”.