Jeff Bezos, il divorzio costa caro: perchè dividersi può cambiare il volto di Amazon

Jeff Bezos divorzia: la storia della coppia dagli inizi

Torniamo indietro di qualche anno. Amazon vede la luce nel 1994, quando i due si trasferiscono da New York a Seattle, dall’altra parte dell’America. Lei guidava, lui scriveva il business plan di un negozio online che, nel giro di qualche anni, sarebbe diventato il più grande emporio virtuale del mondo. Da notare che si trattava di una visione: Internet come la conosciamo oggi era nata pochi anni prima, i siti erano testuali e l’accesso alla Rete era costoso e privilegio di pochi.

La coppia lavora assieme al progetto, che parte dalla vendita di libri. Del resto, MacKenzie è una scrittrice con una laurea in letteratura inglese e partecipa attivamente alla vita dell’azienda. “Era una di quelle che contavano quando si faceva una riunione” ricorda un dipendente dei primi anni. Su Amazon si trovano tutti i testi, e anche in Italia si comincia a comprare dall’azienda per trovare rarità.

Ma il business non è la sua passione: mentre il marito si concentra sugli affari, la giovane scrittrice si dedica sempre più alla scrittura. Ai tempi la coppia viveva in un monolocale.

Nel 1999 i soldi cominciano ad essere veri, e i due si trasferiscono in una casa da 5 milioni di dollari.

Il resto è abbastanza noto, ed è una progressione verticale. Amazon, da bookseller che era, comincia a vendere di tutto, fino a diventare la potenza globale di oggi. Bezos si compra un giornale (il glorioso Washington Post, odiato da Trump), una società di missili alla Elon Musk (la Blue Origin) e si diverte a praticare hobby costosi, come la ricerca di razzi NASA caduti nell’Oceano Atlantico. MacKenzie sostiene sempre il marito, che ha il dono di dividere il mondo in due: chi lo ama e chi, invece, lo odia, per i metodi non ortodossi che – si dice – l’azienda impiegherebbe con dipendenti e fornitori.

La crisi arriva… con un film

Il business si allarga, come si diceva. Amazon comincia a produrre film, ed è proprio sul set di uno di questi – Manchester by the sea del 2016- che il CEO incontra Patrick Whitesell, potente agente di molte star di Hollywood, e comincia a lavorarci assieme. Le famiglie diventano amiche, anche perché vicini di casa a Mercer Island.

Bezos e Lauren Sanchez, moglie di Whitesell si conoscono allora. Secondo quanto riferito dai giornali avrebbero cominciato a flirtare parlando della comune passione per il volo. Lui, su suggerimento di Whitesell, la coinvolge in Blue Origin col compito di fare riprese video (è pilota di elicottero). La relazione sarebbe andata avanti per nove mesi, prima di rivelarla ai rispettivi coniugi. I giornali di gossip parlano di un cinquantenne tornato ragazzino, uscite sbarazzine in ristoranti esclusivi e sms sdolcinati in cui lui, al settimo cielo, le confessa di amarla alla follia. Lei sarebbe felice di avere per sé le attenzioni dell’uomo più ricco del mondo.

Conseguenze: l’agente divorzia dalla moglie, seguito a pochi mesi di distanza dal patron dell’e-commerce. “Continueremo la nostra vita comune da amici ” hanno scritto i Bezos in una dichiarazione congiunta postata su Twitter. Di mezzo ci sono quattro figli.

Il divorzio di Jeff Bezos: una vicenda non solo personale

Ma non si tratta solo di una vicenda personale. La coppia ha sempre vissuto nello stato di Washington, e non pare avere un accordo prematrimoniale. Le leggi locali prevedono che tutti i beni acquisiti nel corso dell’unione vengano divisi, e pare non ci sia dubbio – commentano diversi legali sentiti dalla stampa USA – che Amazon ricada nella fattispecie.

Bezos, che secondo Forbes è l’uomo più ricco del mondo, detiene il 16% delle azioni di Amazon, poca cosa rispetto a Zuckerberg, che, ad esempio, possiede il 51% di Facebook. Una quota minore che gli garantisce una considerevole influenza, ma non certo il controllo.

Se i due si separassero in maniera amichevole, e considerato il fatto che Tuttle non ama gli affari, Bezos potrebbe liquidare alla moglie il controvalore delle azioni che le spetterebbero. In questo caso nulla cambierebbe nella governance del colosso di Seattle.

Nel peggiore dei casi, la vicenda, invece, si complica. In caso di spartizione dei beni, Bezos potrebbe scendere all’8% delle azioni, e questo cambierebbe i rapporti di forza nella società. Ad esempio, nei confronti di un investitore istituzionale come Vanguard, che ha in portafogli il 6% del pacchetto. Ma non solo. Se MacKenzie reclamasse un posto nel board, nota l’Economist, potrebbe opporsi alle strategie del marito. Ad esempio, proponendo di alzare i salari. Amazon è già sotto l’attacco dei media per le proprie politiche.

Il divorzio di Bezos pone quindi, qualche, domanda anche agli azionisti. Bezos dovrà rassicurare il board sul fatto che resterà concentrato sugli affari. Anche perché esistono studi che dimostrano come un divorzio renda spesso i ceo più spericolati, per compensare rapidamente la perdita di ricchezza con maggiori guadagni.

Il nostro, dal canto suo, è tutto fuorchè un manager tipico. Poco incline a farsi controllare dal consiglio di amministrazione, dorme otto ore a notte, non fa riunioni dopo le 5 del pomeriggio, e fino a poco tempo fa trovava sempre il tempo per leggere i romanzi della moglie. Almeno da questo punto di vista, la sua routine è destinata a cambiare.