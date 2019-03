Couturier Maestri d’Arte, l’imprenditoria siciliana tra moda e innovazione

Non solo moda, spazio alla creatività

Il piccolo negozio di Raffaella, in pieno centro a Milano, si contraddistingue non soltanto per la cura e la dedizione con cui sono presentati capi e gioielli, ma anche per quella sfaccettatura culturale che si può ammirare nei tanti lati del salotto. Una Palermo di molti anni fa, in un caldo pomeriggio estivo; scorci di città; foto, quadri, cataloghi e gioielli di grandi maestri d’Arte come Tiziana Serretta, allestiti in un ambiente che richiama l’antico salotto siciliano ricostruito dall’architetto Sebastiano Provenzano.