Scienza, tecnologia, musica, spettacolo e sport. Torna Unstoppable Women, vi aspettiamo!

Partiamo dal talento per costruire la leadership

Ci siamo chieste che cosa possa fare la differenza quando si parla di leadership e crediamo che sia necessario partire proprio dal talento, quella passione, quella specialità singolare che ci rende uniche e quindi differenti. Per mettere insieme tutti questi talenti nasce Unstoppable Women un format di StartupItalia nato come workshop durante StartupItalia Open Summit 2017 e che è diventato anche una rubrica editoriale del giornale e una community di circa 2000 donne tra manager, influencer, stakeholder, giornaliste, studentesse e founder.

Tutte le ospiti

E’ questa la community che abbiamo pensato di riunire il 14 marzo. Invitando a partecipare alcune donne davvero eccezionali. Due sportive del calibro di Eleonora Anna Giorgi, marciatrice italiana convocata ai Mondiali in Cina che detiene le prime 3 migliori prestazioni italiane all time sui 20 km di marcia su strada e Laura Giuliani portiere della Nazionale e della Juventus.

Aprirà il pomeriggio Chiara Luzzana, Sound Designer che da oltre 10 anni sperimenta, registra, costruisce microfoni e strumenti per l’ascolto della materia. Chiara è considerata tra le Sound Designer più innovative al mondo tanto che la Biennale di Venezia le ha commissionato la composizione delle colonne sonore per i propri padiglioni espositivi attraverso istallazioni audio. Ma il vero pezzo forte del lavoro di Chiara è “THE SOUND OF CITY” un progetto creato per dar voce alle città nel mondo.

In un talk moderato da Daniela Poggio, Direttore Comunicazione Sanofi Italia che fin da subito ha abbracciato il progetto di Unstoppable Women si alterneranno le voci di due scienziate italiane di fama internazionale come Ersilia Vaudo astrofisica, Chief Diversity Officer dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Emilia Garito che ha fondato Quantum Leap e ancora Rachele Berria responsabile medico dell’area diabete in Sanofi e Pamela Gotti CTO di She Tech e Senior Software Engineer di Credimi una delle startup che sono cresciute di più nel 2018.

Cinzia Loiodice invece Country Head BRICKS 4 KIDZ ci farà “giocare” con i suoi mattoncini Lego con un’esercitazione che ci metterà alla prova (non svelo niente per non rovinare la sorpresa).

Seguirà ancora un talk sull’imprenditorialià moderato dalla giornalista Paola Centomo che chiamerà in causa Darya Majidi, imprenditrice nata a Theran laureata a Pisa con una specializzazione in Intelligenza Artificiale e che ha scritto il libro “Donne 4.0” e ancora Ilaria Tiezzi, CEO di Brandon Ferrari startup attiva nel mondo retail che nel 2018 ha raccolto 3 milioni di euro, Donatella Solda, Founder di FEI e consulente del MIUR e Debora Gatti Diversity Manager UniCredit Italia.

E ancora dopo l’intervento di Eleonora Anna Giorgi e prima della chiusura con Laura Giuliani accompagnata da Silvana Filipponi Head of Brand and Product Marketing VISA Italia, Francesca La Spada che per StartupItalia ha curato 3 edizioni di SIOS intervisterà Cristina Redini, regista e direttore creativo di spettacoli, eventi e programmi televisivi. Solo per citarne alcuni ha a prodotto video e scenografie per artisti come Mariangela Melato, Rosario Fiorello, Laura Pausini, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Lucio Dalla, Gianni Morandi e Giorgio Panariello. Da tre anni è alla direzione creativa del programma Danza con me con Roberto Bolle per RAI1.

Insomma non resta che darci appuntamento per giovedì 14 marzo alle 16.30 alla UniCredit Tree House. Vi aspettiamo!

L’agenda della giornata

16:00 Registrazioni

16:30 Welcome to Untoppable Women

16:40 CHIARA LUZZANA, Sound Designer e Founder THE SOUND OF CITY®

16:55 TALK “LA SCIENZA E’ DONNA?”

EMILIA GARITO, Founder Quantum Leap

ERSILIA VAUDO, ESA Chief Diversity Officer

RACHELE BERRIA, Head of US Diabetes Medical Affairs Sanofi

PAMELA GOTTI, CTO SHETECH

Modera: DANIELA POGGIO, Direttore Comunicazione Sanofi Italia

17:15 Il valore della diversità – esercitazione con i mattoncini Lego CINZIA LOIODICE, Country Head BRICKS 4 KIDZ

17:30 TALK “LA LEADERSHIP AL FEMMINILE”

DARYA MAJIDI, Autrice di DONNE 4.0

ILARIA TIEZZI, CEO Brandon

DONATELLA SOLDA, Founder di FEI

DEBORA GATTI, Diversity Manager UniCredit Italia

Modera: PAOLA CENTOMO, Giornalista

18:05 CINA 2020: LA SFIDA

ELEONORA ANNA GIORGI, atleta olimpica e atleta delle Fiamme Azzurre, dialoga con ANNA GAUDENZI, Direttore di StartupItalia

18:15 CRISTINA REDINI, Regista e Direttore Creativo show e TV, dialoga con ANNA GAUDENZI, Direttore di StartupItalia

18:25 FIRESIDE CHAT

SILVANA FILIPPONI, Head of Brand and Product Marketing VISA Italia, dialoga con LAURA GIULIANI, Portiere della Juventus e della Nazionale Italiana

18.40 Chiusura dei lavori