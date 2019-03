Che cos’è NB42, il nuovo hub della galassia Nana Bianca

Strumenti digitali per la comunicazione digitale: per fare business, per entrare in contatto con il pubblico e i clienti in modo innovativo, efficace. La filosofia di NB42, ultima creatura della galassia Nana Bianca, è di fatto la messa a sistema di tutte le risorse che già fanno parte del suo network: Instal, Videodrome e StartupItalia. Marchi capaci di offrire moderni servizi di marketing e comunicazione che possono essere attivati singolarmente: o insieme, per la massima sinergia possibile, come ci racconta Edoardo Negri che guida il nuovo Digital Sales Hub. Perché la risposta fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto non può essere semplicemente un numero.