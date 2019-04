“Siamo a un punto di svolta”

Le aziende dell’era post-digitale passeranno da un solo mercato a tanti mercati personalizzati, on demand e in tempo reale. Durante l’evento di presentazione del report i dati sono emersi e sono stati commentati da Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia e Valerio Romano, Intelligent Cloud & Infrastructure Lead di Accenture Italia. Emerge che ci troviamo di fronte a un punto di svolta per le aziende che si trovano ad affacciarsi all’era post-digitale dove la personalizzazione diventerà sempre più importante per riuscire ad essere rilevanti in un mercato globale. Non solo, è stato possibile provare alcune delle tecnologie più innovative e comprendere come queste potranno cambiare l’esperienza utente nei prossimi anni.

Per esempio, posti davanti a un pannello utente, è stato possibile verificare un’applicazione concreta della blockchain utilizzata per il trasporto merci. Con questa tecnologia è possibilie tracciare in tempo reale dati e ottimizzare il trasporto di merci deperibili riuscendo a comprendere il preciso momento in cui si verifica una criticità ed eventualmente risolverla. E’ stato anche possibile verificare come l’esperienza utente diventerà fondamentele anche nella costruzione di un negozio. Infatti grazie a un visore 3D è possibile orientarsi in un locale ancora prima che questo venga costruito e verificare se un determinato oggetto d’arredo è funzionale o meno alla struttura del negozio.