Grazie a un innovativo sistema IoT, Enerbrain è in grado di trasformare gli edifici non residenziali, che sprecano energia, in strutture più intelligenti e sostenibili utilizzando sensori, attuatori e algoritmi innovativi dell’internet of things e nuovi algoritmi fuzzy. E a beneficiarne non è solo il portafogli, ma anche il comfort interno all’edificio e, soprattutto, l’ambiente, grazie a una notevole riduzione delle emissioni di CO2.

Oggi il team di Enerbrain, oltre a Marco, è composto anche dai cofounder Giuseppe Giordano (CEO), Filippo Ferraris (CPO), Francesca Freyria (Research & Development), e da Alexis Susset (consulente CTO). Al momento, la startup conta anche una sede in Giappone e altre due, in fase di costituzione, a Dubai e in Spagna. Dopo aver installato nell’ultimo mese il sistema in quasi cento edifici a Torino, l’ambizione è quella di arrivare a rappresentare la prima scelta mondiale per tutti gli edifici medio-grandi, contribuendo non solo a ridurre i consumi e le emissioni di CO2, ma anche a insegnare alle nuove generazioni come usare meglio l’energia.

“Partecipare a B Heroes è stato un percorso intenso e stimolante che ci ha permesso di conoscere numerosi importanti player nel mercato e mentori di alto livello. Non ci aspettavamo di vincere e, per noi, è sicuramente una grande soddisfazione – commenta Filippo Ferraris – Grazie a questa vittoria siamo pronti per entrare in una nuova fase dell’azienda: abbiamo dimostrato l’efficacia della nostra soluzione, la prossima sfida è crescere in modo rapido per avere un impatto sempre maggiore“.

Le altre startup vincitrici

Sul podio, in seconda posizione, c’è D-Heart. Startup nata nel 2015 da Nicolò Briante, propone un elettrocardiografo per smartphone che consente a chiunque, dopo aver scaricato l’app, di eseguire un elettrocardiogramma di livello ospedaliero in totale autonomia.