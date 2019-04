L’esempio di Andrea D’Aietti (JotUrl): “Si possono raggiungere risultati anche senza grossi investimenti”

Cosa fa JotUrl?

Ve ne avevamo già parlato. Prima startup, poi PMI innovativa – con un team di dieci persone tra Firenze e Milano – JotUrl lavora sul digital marketing partendo dalle potenzialità nascoste del link. «Il nostro compito è tracciare i link con cui le aziende veicolano i loro contenuti per fornire più dati e funzioni possibili – ci spiegano D’Aietti e Pisoni – Quante persone lo cliccano? Quanto convertono? Sono informazioni utili per piccole e grandi società come Vodafone, Tim, Transferwise, Aruba con cui lavoriamo ». Cucire attorno al link diverse soluzioni per il business che vuole sfruttare il digitale. Nel B2B l’ingaggio con la clientela si fa con azioni commerciali offline, mentre nel B2C un freelance o una piccola azienda acquistano l’usufrutto della piattaforma per potenziare la propria attività di marketing.

Migliorare la user experience

«Il nostro obiettivo adesso è scalare. Nel frattempo siamo impegnati anche in attività di training. E infatti – preannuncia Andrea D’Aietti – l’idea che abbiamo per il futuro è una Accademy dove formare professionisti con skill certificate grazie alle competenze che abbiamo maturato in JotUrl». È il deep linking, la chiave di tutto. «Un collegamento diretto, senza barriere – dice Stefano Pisoni – Meno punti di frizione ci sono per atterrare in una App mobile più l’esperienza migliora, facilitando le vie del business».