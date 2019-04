Tiera Fletcher, l’ingegnere che riporterà l’uomo sulla luna

Il primo passo verso il successo è credere in se stessi

Considerata una delle giovani promesse dell’ingegneria, è stata premiata anche per il suo impegno nell’incoraggiare le donne a inseguire i propri sogni. Anche se la strada non è affatto semplice, come ha spiegato in un’intervista a Repubblica: “Come giovane, donna e afroamericana sono tre volte in minoranza, quindi sì, posso dire di aver subito discriminazioni. Anche se si è trattato per lo più di discriminazioni velate. Non esplicite, ma presenti. A volte mi hanno esclusa dalle riunioni e ho dovuto ripetutamente provare di essere all’altezza della situazione. Quando mi incontrano per la prima volta, in molti pensano: non sa quel che sta dicendo. Ma mi sono fatta scivolare tutto addosso e ho lasciato parlare il mio lavoro e i miei contenuti, perché questo è ciò che conta”.

Con una madre ragioniera e papà operaio, Tiera ha tenuto sempre a mente gli insegnamenti dei genitori. Mentre si impegnava per raggiungere i suoi traguardi, ricordava come un mantra le parole del papà, operaio edile: “Non arrenderti mai, e non lasciare mai nulla di intentato per arrivare a quello che desideri, così non avrai rimpianti”.

“Ho faticato a liberarmi dal pensiero di non essere intelligente abbastanza, o brava abbastanza. Il primo passo verso il successo è credere in se stessi. Sembra banale, eppure non lo è affatto”. Confessa Tiera.