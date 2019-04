Brand tecnologici sconosciuti pompati da vagoni di false recensioni in grado di ingannare gli algoritmi di Amazon, il “negozio del mondo”, e far apparire i propri prodotti in alto nelle ricerche degli acquirenti. Dunque con enorme possibilità di essere scelti, infilati nel carrello e comprati a scapito di altri magari effettivamente migliori. L’organizzazione britannica per la difesa dei consumatori “Which?” ha scoperto sulla piattaforma statunitense un’operazione di larga scala legata, in particolare, ai gadget tecnologici: dalle cuffie ai fitness tracker passando per i dispositivi di controllo e sicurezza come sensori o videocamere. Sarebbero infatti spediti in alto nel ranking da una grande quantità di recensioni a cinque stelle da parte di utenti non verificati e, spesso, incassate in un lasso di tempo davvero improponibile anche per il più ricco hub di ecommerce del pianeta.