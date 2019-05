STEMintheCity | Priya Burci, la ragazza che aiuta l’integrazione dei rifugiati con il coding

Abbiamo intervistato Priya per conoscere più da vicino Powercoders e capire le aspettative sulla sua partecipazione a STEMintheCity.

L’intervista

Cosa serve per accedere a Powercoders?

Non ci sono requisiti stringenti, se non la capacità di saper usare il computer. Al resto ci pensa Powercoders. La maggior parte dei partecipanti ha già un background tecnologico, perché magari lavorava o studiava nel settore IT ma è stata costretta a interrompere il percorso per scappare dal proprio paese. Quello che conta per accedere a Powercoders è la motivazione a frequentare una formazione intensiva di circa 3 mesi su come acquisire e valorizzare professionalmente le competenze digitali.

Come si strutturano le fasi di selezione e formazione?

Si comincia dallo step di recruitment, che porta a individuare 60 studenti, e si prosegue con l’analisi delle competenze di coding e del grado di motivazione dei partecipanti. Oltre al superamento di un test tecnico, viene infatti realizzata un’intervista sociale che serve a capire sia il reale interesse all’esperienza formativa, sia se ci sono soggetti traumatizzati dal loro passato da rifugiati e quindi meno pronti a intraprendere un percorso formativo intensivo. Alla fine di questo processo, sono selezionati 20 studenti che accedono a un coding bootcamp di 13 settimane. Le prime 7 sono dedicate alle lezioni su HTML, CSS, JavaScript, UX, Agile Project Management e sulla programmazione front-end. L’ottava settimana è quella di contatto tra gli studenti e le aziende interessate alle loro competenze, dove si svolgeranno stage dai 6 ai 12 mesi, supportati da un job coach. Le ultime 5 settimane servono a sviluppare le skill richieste dalle aziende, per essere pronti ad occupare al meglio la posizione trovata. Durante il percorso formativo sono organizzati anche workshop e sessioni di raccolta feedback per testare e stimolare le soft skill.