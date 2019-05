Come creare una pagina prodotto completa per il tuo e-commerce

Questione di comunicazione

Il problema sta a monte: l’azienda non “parla la stessa lingua” dei suoi stakeholders (agenzie, fornitori, partner etc.) ma anche all’interno dei suoi stessi reparti. Nel caso dei contenuti di prodotto (scatti fotografici, video, brochure etc.) il processo approvativo coinvolge più soggetti e ognuno ha la sua piattaforma gestionale.

E non ci si capisce all’interno della stessa realtà, se non con caotici scambi di e-mail e di invii tramite sistemi di file sharing. Lo stesso vale per le informazioni tecniche di prodotto (es. SKU), divise tra sistemi ERP e fogli Excel gestiti da reparti o fornitori diversi, spesso non classificate in maniera uniforme e difficili da recuperare.

Un’unica fonte di verità

La soluzione è ricorrere a un’unica fonte di verità con la centralizzazione in un unico sistema gestionale degli asset e dei dati di prodotto. Qualcuno potrebbe dire: sì, ma io già lo faccio: ho un DAM (Digital Asset Management) per classificare i contenuti multimediali e un PIM (Product Information Management) per organizzare i dati dei beni in vendita.