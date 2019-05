Silicio, l’autobiografia di Faggin

Se la vita quotidiana di tutti noi è mutata profondamente grazie alle invenzioni di Federico, la mia è stata segnata ancor più dal suo lavoro, visto che nessuno come lui ha ispirato il mio progetto Italiani di Frontiera, un percorso di giornalismo creativo nel talento italiano, che dando vita a una community di innovatori sul ponte fra Italia e Silicon Valley vuole ispirare quanti sono “di frontiera” tutti i giorni, in patria.

Per questo, è motivo di orgoglio annunciare che Federico ha accolto il nostro inviato a venire a presentare sabato 8 giugno la sua autobiografia da qualche settimana in libreria, “Silicio” (Mondadori) a Vinci, paese natale di Leonardo, di cui si celebrano i 500 anni dalla morte.

Nessuno come il genio toscano ha saputo combinare arte, scienza, tecnologia. Ma a una straordinaria multidisciplinarietà ha unito curiosità inesauribile, capacità di far tesoro del passato per “leggere” il futuro, attenzione ai risvolti etici del proprio operato. Sono tutti gli ingredienti di cui oggi più che mai abbiamo bisogno per non temere il futuro e diventarne protagonisti. Federico è l’esempio ideale per ispirare un percorso d innovazione e contemporaneamente di introspezione. Visto che con una straordinaria carriera, ha riconosciuto a se stesso quella capacità unica degli italiani di osservare problemi complessi da angolazioni diverse, trovando soluzioni creative che hanno spesso anche un valore artistico ed estetico.