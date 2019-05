Vitalik Buterin: genio della matematica (a sei anni) manda tutti al diavolo per fondare Ethereum

I primi contatti con i crypto lover

Quella che è una reazione ribelle di un adolescente verso suo padre, si trasforma ben presto in una curiosità sfrenata. Vitalik usa Internet per informarsi. Per capirci di più, si iscrive a vari forum e così entra in contatto con la prima community dei crypto lover. La sua partecipazione all’inizio è limitata: non ha soldi per comprare bitcoin e neanche la potenza di calcolo per minarli.

Allora sfrutta il sapere che ha acquisito sulla blockchain per scrivere articoli, facendosi pagare in bitcoin: «C’era una persona che curava un blog sui bitcoin. Mi sono accordato con lui per 5 bitcoin ad articolo, più o meno quattro dollari, in quel periodo».

I suoi articoli attirano l’attenzione di Mihai Alisie, un ragazzo rumeno. Si conoscono su un forum e decidono di fondare insieme un giornale. Si chiama Bitcoin Magazine e diventa in poco tempo un punto di riferimento del settore. Per Vitalik è un periodo di grande lavoro, si divide fra il giornale, i corsi all’università di Waterloo in economia e un lavoro part time come assistente ricercatore per Ian Goldberg, un celebre crittografo, autore di un protocollo, usato ancora oggi per criptare messaggi.

Tra Silicon Valley e Israele

Vitalik è un buon risparmiatore. Mette i primi bitcoin in cascina e li utilizza per girare il mondo. Nel maggio del 2013, il viaggio che ha un grande impatto sulla sua formazione. La meta è San Jose in California. È lì come reporter per Bitcoin Magazine in uno dei più importanti eventi su bitcoin e blockchain.

È per lui l’occasione di conoscere il cuore pulsante della community, sviluppatori, investitori, startupper, persone che hanno mollato tutto e lavorano giorno e notte per inseguire il sogno di Satoshi Nakamoto, il nome dietro cui si cela il papà dei bitcoin: «Ho capito che la community era reale. C’era gente che seguiva quel mondo come si fa con una religione. Valeva la pena prendersi un rischio per farne parte».

Vitalik si fa trascinare dalle “sirene di Nakamoto”, lascia l’università e ragiona su un modo per apportare un contributo di valore a quell’universo che lo entusiasma. Per ben sei mesi si sposta da un angolo all’altro del globo (farà tappa a Londra, Amsterdam, Las Vegas…) per conoscere imprenditori che lavorano su nuove versioni della blockchain dei bitcoin.

Un progetto in Israele attira la sua attenzione e decide di farne parte. Si chiama Mastercoin, ed è una startup che offre servizi nella finanza. L’idea dei fondatori è di registrare ed archiviare contratti finanziari sulla blockchain: «Invece di registrare i contratti, sarebbe stato possibile spingersi molto oltre, creando un modo per stipularli in automatico. Ho iniziato a ragionare sui contratti tra persone non più solo come una relazione, ma come oggetti che potevano, grazie al codice, avere una vita propria».