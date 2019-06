SIOS19 Summer Edition | Imprese nel futuro: il workshop di Confindustria Firenze alla Leopolda

AI e data science

La tecnologia come risorsa: innovare è un’esigenza, e non passa solo attraverso una strategia. Innovare è una questione di entrare in contatto prima di tutto con nuovi modi di pensare, di accrescere le proprie conoscenze e puntare sulla collaborazione interna ed esterna alla propria organizzazione per attuare un’autentica digital transformation. Ed è di questo che Fabrizio Bernini (presidente DIH Toscana) e Andrea Bianchi (direttore Area Politiche Industriali Confindustria) parleranno sul palco insieme ad Alessandro Sordi.

Sarà un vero e proprio volo d’uccello sulle tecnologie emergenti, come la già citata intelligenza artificiale e quegli strumenti di analisi avanzata per l’analisi dei dati – i cosiddetti big data – che oggi sta acquisendo un ruolo sempre più significativo per la competitività delle imprese che si affacciano al paradigma 4.0. Il programma prevede anche una finestra aperta su casi reali in cui questi nuovi approcci sono già stati applicati: per esempio da Travel Appeal, Trips Community e Hicon nel mondo del turismo, una risorsa significativa per il nostro Paese, o nella manifattura con le testimonianze di ROSSS e Affidaty.

Il programma completo è disponibile sul sito di StartupItalia Open Summit: da qui sarà possibile anche registrarsi gratuitamente all’evento, così da non mancare il prossimo 12 giugno a questo appuntamento.