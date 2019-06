Se filosofia e psicologia passano dai social: WesaChannel e Luca Mazzucchelli a #SIOS19

Quando si parla di filosofia e di psicologia la prima cosa che viene in mente non è senz’altro un social network, eppure ci sono due ragazzi che utilizzano proprio un canale social (quello di Youtube) per parlare di argomenti non certo scontati e proporre, partendo dall’attualità, un modo di vedere il mondo diverso oppure un modo per superare difficoltà e problemi che vengono dal profondo.

Stiamo parlando di Wesachannel e Luca Mazzucchelli, che potrete conoscere a StartupItalia Open Summit Summer Edition il 12 giugno.

Wesachannel, nome d’arte di Riccardo Vessa, è laureato in comunicazione, ha una specialistica in filosofia, si occupa di coaching e crescita personale ed è appassionato di filosofia morale, bioetica ed estetica.

Il tema, nei suoi video è un pretesto per fare filosofia, grazie all’argomento (dalle Europee alla Nave Diciotti, da Notre Dame a Game of Thrones) riesce ad agganciare il suo pubblico e proporre riflessioni più ampie anche a chi non le avrebbe mai cercate. Il risultato? Ogni suo video è visto da almento 10mila persone, ma con picchi di 100mila.

Luca Mazzucchelli è psicologo, psicoterapeuta e vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, per cui ha coordinato il gruppo di lavoro Psicologia e Nuove Tecnologie e si è occupato di deontologia professionale anche applicata ai contesti online. Ha fondato il Servizio Italiano di Psicologia Online, il portale Helpsy e il canale YouTube “Psicologi con Luca Mazzucchelli”. Dal 2016 è direttore della storica rivista Psicologia contemporanea. Il suo obiettivo, come ci spiega nell’intervista, è quello di aiutare le persone e farlo attraverso i social è un percorso naturale grazie al quale ha la possibilità di amplificare il suo messaggio.

Abbiamo incontrato entrambi per conoscerli in anticipo e proporvi qualche rifelssione in vista di SIOS19