Techstars Startup Week Torino powered by OGR: Blockchain e bitcoin al centro della prima giornata

Stefano Firpo, CEO di Mediocredito Italiano, ha sottolineato come questi modelli di innovazione tecnologica, oltre ad avere un forte impatto di business, rappresentino anche un cambiamento antropologico, estremizzando il rapporto tra tecnologia e uomo, come l’eccessiva virtualizzazione delle relazioni sociali.

Ecosistemi: cosa manca ancora in Italia

“Incentivare i venture capital e gli investimenti in startup per creare un ecosistema davvero solido, in uno spirito comunitario, è quello che manca in Italia”, rivela a StartupItalia Jenny Lawton, COO di Techstars.

“Quello che facciamo in Silicon Valley e che in Italia, invece, scarseggia, non è soltanto la capacità di creare un forte network di connessione tra founders, ma anche quella di allocare in maniera precisa e mirata i venture capital”, afferma John China, presidente della Silicon Valley Bank Capital.