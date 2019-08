Festivaletteratura 2019: breve guida agli incontri su futuro, innovazione e società

Da 23 anni a questa parte agosto è il mese dello studio del programma del Festivaletteratura di Mantova, la manifestazione letteraria più nota a livello nazionale. Per chi già lo conosce è il momento ideale per organizzare la propria agenda personale di eventi, per chi non l’ha mai vissuto è un’ottima occasione di prepararsi a scoprire la città lasciandosi trascinare da una quantità di incontri che dai libri, nei libri e nei loro autori trovano ispirazioni trasversali, toccando anche la scienza, nuove visioni proiettate al futuro, molteplici sviluppi attorno alle tematiche ambientali, estemporanee lezioni in piazza, storie di (e per) le nuove generazioni.

Quest’anno il programma è particolarmente ricco, con 230 eventi in 5 giorni, molti incontri gratuiti, alcuni cicli di originali laboratori e una sfida rivolta a tutti, nessuno escluso, attorno alla lingua italiana. Per facilitare a voi lettori la consultazione vi proponiamo qui una breve guida che in questa fitta giungla di opportunità seleziona le occasioni di approfondimento di temi vicini a ciò che raccontiamo ogni giorno su Startupitalia.

Scienceground

Il terreno per il confronto scientifico a Mantova si chiama letteralmente Scienceground e la “Piccola Comunità Scientifica ExTemporanea” che ne è promotrice è costituita per lo più da studenti e ricercatori universitari sparpagliati per l’Italia e l’Europa (potete conoscerli meglio qui). Per l’edizione 2019 Scienceground risponde alla Sala dei Giganti dipinti da Giulio Romano a Palazzo Te – che sulla copertina del programma sono rivisitati dall’illustratrice Sarah Mazzetti – con un ciclo di incontri nel Liceo Isabella d’Este dedicato ai microbi, dai batteri alle muffe, dai lieviti ai virus. L’obiettivo non è solo puramente scientifico ma anche di osservazione di un mondo strettamente connesso con la nostra idea di società. Di “Microbi & Big Data – come studiare l’influenza usando le statistiche di Wikipedia” giovedì 5 settembre alle 17.30 parleranno Mattia Galeotti e Massimiliano Bucchi, tra informatica e microbi che si contaminano in più modi. Ritornare alla rivoluzione industriale della seconda metà dell’Ottocento invece ci aiuta a capire l’importanza dello studio di Pasteur sui processi di fermentazione e la manipolazione di geni ed enzimi, che ha gettato le basi delle biotecnologie moderne: appuntamento sabato 7 settembre alle 16 con Barbara Zambelli. Sono solo due segnalazioni tra numerosi incontri con gruppi di lettura, laboratori, un allestimento permanente che espone gli strumenti del mestiere e a fine giornata contaminazioni con altri autori.