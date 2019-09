«Prendiamo l’esempio di chi investe 1 milione di euro nel biotech: ha bisogno di sapere quali sono i progetti migliori. Ecco perché alcuni biotecnologi eccellenti non lavorano in laboratorio, ma per i fondi di venture capitale e di private equity o le aziende che fanno open innovation». Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec-Federchimica, racconta di un lavoro che, come tanti altri, è cambiato anche grazie alle innovazioni tecnologiche. Un campo come il biotech non è limitato all’area delle scienze della vita e della salute, ma sia all’interno dell’accademia che nell’industria spazia tra diverse aree importanti per la società civile, dall’alimentazione all’agricoltura, fino al risanamento ambientale, alla produzione di energia da fonti alternative e alla gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare. «Negli ultimi tre anni in Italia, il settore è cresciuto del 16%, oltre il doppio del manifatturiero. Ma siamo ancora in ritardo rispetto agli altri paesi».