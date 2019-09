Al via SPIN il programma di Invitalia per lo sviluppo imprenditoriale di PMI, startup e spinoff - Startupitalia

Il programma SPIN

SPIN – Scaleup Program Invitalia Network, è promosso dal MISE, in attuazione del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e realizzato in partnership con ELITE, il programma di Borsa Italiana che affianca le imprese attraverso iniziative di formazione e tutoraggio e le accompagna in un processo che le avvicina ai mercati di capitali ed al mondo dell’open innovation.

Per la prima volta, grazie a Spin, non solo le PMI innovative, ma anche le startup innovative e gli spinoff universitari potranno accedere ai servizi ELITE – Borsa Italiana.

In particolare, SPIN punta a sviluppare le competenze necessarie alla crescita delle nuove imprese innovative, valorizzandone il patrimonio di innovazione. Inoltre punta a favorire l’incontro tra grandi imprese e realtà innovative delle regioni coinvolte creando le condizioni per portarle a confrontarsi con investitori, e corporate che ricercano opportunità di business e occasioni di investimento in nuove realtà ambiziose, ben organizzate, con programmi di crescita chiari e obiettivi definiti.