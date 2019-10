Divinea: la piattaforma online di turismo enologico esperienziale

Il mercato dell’enoturismo, in Italia, vale 2 miliardi e mezzo di euro l’anno, per un totale di 14 milioni di accessi (secondo il Rapporto 2019 sul Turismo del Vino in Italia), e sono tante le realtà che rischiano di rimanere indietro perché non sono presenti – o lo sono in maniera ridotta – nel mondo web. “Oltre alle regioni già consolidate dal punto di vista enoturistico, stiamo investendo laddove il mercato legato al turismo del vino può crescere; un potenziale spesso inespresso che vogliamo portare alla luce dei tanti turisti che vogliono farne esperienza – rivela il CEO – Sui social scriviamo in inglese perché la maggior parte del nostro pubblico è straniero. Gli utenti della piattaforma, infatti, sono per lo più turisti nordeuropei, che preferiscono mete del Nord Italia come Piemonte, Lombardia e Veneto, e americani, che si recano più frequentemente in Toscana, Puglia e Sicilia”.