VillageCare: il sito “bussola” dei servizi per gli anziani

In un Paese con un tasso di natalità sempre più basso, VillageCare è nata per soddisfare i bisogni di una popolazione anziana in continua crescita. Questa startup, fondata a Milano nel 2016, è nata proprio per orientare chi ha genitori anziani, di cui deve prendersi cura, nel mare di offerte e servizi a disposizione per alleggerire le fatiche quotidiane. Dai piccoli aiuti domestici fino alla presenza fissa di una badante. «Gestiamo tutte le fragilità – ha spiegato a StartupItalia la Founder e CEO Silvia Turzio – il nostro obiettivo è quello di soddisfare il bisogno che molte persone hanno di essere orientate, accompagnate e informate per cercare la soluzione migliore nel proprio territorio». Sfida quotidiana che VillageCare vuole raccogliere potenziando i propri servizi: per questo ha aperto una campagna di crowdfunding sulla piattaforma BackToWork.