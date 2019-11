Layla Pavone: segnali positivi per il 2020 - Startupitalia

Il meraviglioso mondo delle startup

È qui che il discorso si allarga gradualmente fino ad abbracciare l’intero panorama italiano: quello dell’ecosistema innovazione, certo, ma che deve per forza di cose intrecciarsi con il resto dell’economia nazionale per fare il grande salto. Tanto più che, come ricordiamo nella nostra chiacchierata, tracciare un perimetro chiaro e definito del mondo delle startup si fa sempre più complesso: gli occupati diretti forse sono 50-60mila, un numero ridotto rispetto all’intera forza lavoro italiana, ma rappresentano oggi quell’avanguardia di un sistema-paese che potrebbe fare la differenza nel presente e in prospettiva per una nazione che affronta da molti anni tassi di crescita zero.

Il messaggio che filtra dalle parole di Layla Pavone non è di chiusura o di antitesi, bensì di apertura: il Governo deve affrontare le sfide della crisi industriale manifatturiera, precisa, e non è certo un tema da cui potersi sottrarre. Ma, allo stesso tempo, non si può trascurare l’ecosistema innovazione o rivolgervi l’attenzione dell’agenda solo in determinati momenti della vicenda politica. “Siamo consapevoli di essere un popolo secondo a nessuno per talenti, per creatività: non possiamo correre il rischio di non fare leva sulle nostre qualità. E noi stessi che facciamo parte di questo ecosistema, che ogni giorno siamo impegnati a portare a termine i nostri progetti, non possiamo e non dobbiamo perdere di vista una visione più ampia che abbracci l’intero tessuto produttivo”.

La visione offerta da Layla Pavone abbraccia pubblico e privato insieme: “Stiamo parlando di un sistema-paese che fa co-investimenti, co-matching, come fanno già da anni Francia o Israele: non c’è alcun modello industriale in cui si possa fare a meno delle Istituzioni per garantire una crescita armonica”. Se quindi i privati già si muovono per sviluppare approcci nuovi a settori tradizionali, basti pensare alle esperienze positive nel settore agritech, dall’altra parte anche lo Stato deve affrontare un percorso analogo: “Lo definirei un paso doble (si riferisce alla danza spagnola, ndr), in cui uno Stato innovatore e non assistenzialista offre servizi innovativi ai cittadini e contribuisce a creare un nuovo sistema economico”.

Segnali dal futuro

Segnali positivi all’orizzonte ce ne sono: la nascita del Fondo Nazionale Innovazione, la nomina di Paola Pisano a Ministro dell’Innovazione (il Ministro sarà uno degli ospiti di StartupItalia Open Summit il 16 dicembre alla Bocconi). “È senz’altro un segnale positivo la nomina di un ministro – commenta Layla Pavone – anche se non posso non dire che dovrebbe essere la normalità. Sono molto contenta però della nomina di Paola Pisano: la conosciamo, fa parte dell’ecosistema innovazione e non è stata prelevata da altri ambiti come altre volte ci è capitato di vedere. Tutto depone a favore di una crescita che va consolidandosi, dobbiamo recuperare anni e anni persi: persi soprattutto nel non comprendere subito che questa sarebbe stata una rivoluzione reale ed epocale”.

E del miliardo che ora dovrebbe arrivare nel FNI? “Se avessimo capito prima che anche questo era necessario, oggi non faremmo tutta questa fatica: questo miliardo sarebbe dovuto arrivare qualche anno fa, basti pensare che la Francia ne sta investendo 10 in un piano triennale. Io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno – continua ancora Pavone – ma devo anche mantenere un certo pragmatismo e non accontentarmi. Sono felice che sia arrivata Paola Pisano al Ministero dell’Innovazione, sono felice che sia una donna che conosce le problematiche che vanno affrontate: ma deve essere solo l’inizio di una accelerazione, un accelerazione indispensabile per un Paese che ha bisogno di recuperare tempo”.